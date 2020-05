Newcastle plateste 80 de milioane de euro pentru un jucator de la FC Barcelona

Ziare.

Gruparea britanica va fi cumparata de un seic din Arabia Saudita, care intentioneaza sa transforme echipa intr-o forta a fotbalului european.Astfel, potrivit El Mundo Deportivo, Newcastle intentioneaza sa plateasca 80 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Philippe Coutinho de la FC Barcelona.Mijlocasul brazilian se afla in prezent sub forma de imprumut la Bayern Munchen, insa formatia bavareza nu-l va transfera.Vezi si: Lista completa a jucatorilor la care Barcelona va renunta in vara Fundasul central Kalidou Koulibaly, de la Napoli, e un alt jucator dorit de viitorii proprietari ai lui Newcastle.I.G.