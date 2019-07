Oferta de 90 de milioane de euro pentru un star al Barcelonei

Ziare.

Adus in urma cu doi ani cu aproape 150 de milioane de euro, Dembele nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor, iar oficialii catalani sunt dispusi sa-l cedeze, mai ales ca se pregatesc sa-l anunte pe Antoine Griezmann si poarta negocieri pentru revenirea lui Neymar.Liverpool s-a aratat interesata de cel poreclit "Tantarul", insa Bayern Munchen a prezentat zilele acestea o oferta tentanta.Potrivit Don Balon , Bayern a oferit 90 de milioane de euro pentru a-l avea pe Dembele.Barcelona le-a transmis bavarezilor, aflati in cautarea unor inlocuitori pe Ribery si Robben, ca doreste mai mult, iar negocierile continua.Ousmane Dembele are 22 de ani si in sezonul precedent a marcat 14 goluri si a oferit 9 pase de gol in cele 42 de meciuri jucate pentru Barcelona.I.G.