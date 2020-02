Pierdere grea pentru FC Barcelona: Un jucator pentru care a platit peste 100 de milioane de euro s-a accidentat si va reveni abia peste 6 luni!

Ziare.

com

Dembele a suferit o ruptura a tendonulop proximal al bicepsului femural drept.Accidentarea a survenit la un antrenament sustinut saptamana trecuta, in timp ce Dembele inca se recupera dupa o accidentare la piciorul in cauza.Conform presei din Spania, FC Barcelona asteapta acum o aprobare din partea Federatiei Spaniole de Fotbal pentru a putea sa-l cumpere pe Willian Jose, de la Real Sociedat.35 de milioane de euro ar fi pretul solicitat de basci in schimbul atacantului brazilian.Pe langa Dembele, catalanii nu-l au la dispozitie nici pe Luis Suarez, de asemenea accidentat.125 de milioane de euro a platit Barcelona in urma cu doi ani si jumatate pentru a-l transfera pe Ousmane Dembele.I.G.