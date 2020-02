Pierdere uriasa pentru FC Barcelona: Un jucator de top nu va mai juca in acest sezon

Ziare.

com

Atacantul Barcelonei a suferit o ruptura totala a tendonului bicepsului femural de la coapsa dreapta si va reveni pe teren abia in sezonul urmator, anunta Marca Fotbalistul adus cu peste 100 de milioane de euro de la Borussia Dortmund abia revenise la antrenamente dupa o accidentare care l-a tinut departe de teren din luna noiembrie, insa n-a putut duce la capat sesiunea de luni.Doar 9 meciuri a jucat Ousmane Dembele pentru Barcelona in acest sezon, reusind un singur gol.E a doua pierde grea suferita de catalani, care nu pot conta nici pe Luis Suarez, accidentat grav la genunchi.In aceste conditii, antrenorul Quique Setien are la dispozitie doar trei atacanti: Lionel Messi, Antoine Griezmann si Ansu Fati.I.G.