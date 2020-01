Presa catalana anunta ca antrenorul Barcelonei a fost dat afara

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de Catalunya Radio si preluat apoi de principalele publicatii.Confirmand parca aceasta informatie, cei de la Sport scriu ca impresarul lui Valverde a ajuns luni in Barcelona, cel mai probabil pentru a negocia detaliile rezilierii contractului.Mai mult, Moi Llorens, jurnalist ESPN, sustine ca Valverde si-a strans deja lucrurile din birou, iar marti isi va lua la revedere de la colaboratori si jucatori.Oficial, sefii Barcelonei sunt inca in sedinta, iar in urma acestor discutii va fi decis viitorul antrenorului Barcelonei.In cazul in care demiterea lui Valverde va fi confirmata, catalanii ar putea sa il numeasca in locul sau pe Max Allegri, fostul "principal" de la Juventus.M.D.