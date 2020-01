Reactie sincera a noului antrenor al Barcelonei: "Ieri ma plimbam pe langa vaci, azi antrenez cei mai buni jucatori din lume"

Ziare.

"Nici in cele mai frumoase vise nu mi-as fi putut inchipui sa ma aflu aici", a recunoscut Quique Setien.Tehnicianul a spus ca a venit la Barcelona pentru "a castiga tot ce se poate", insa acest lucru trebuie sa se intample "jucand bine". El a mentionat ca nu va renunta la filosofia fotbalului ofensiv inspirat de Johan Cruyff, care in opinia sa este mai importanta decat rezultatele, scrie presa internationala.Setien are un contract valabil pana in vara anului 2022 cu Barcelona. Tehnicianul de 61 de ani a antrenat-o ultima oara pe Betis Sevilla, aceasta fiind cea mai importanta formatie pe care a pregatit-o pana acum.Presedintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, a spus: "Felul sau de a antrena este cel care place Barcei: incearca sa aiba mingea, este mereu atent la forma. Contractul lui Setien este valabil pana in iulie 2022, dar cum anul viitor sunt alegeri, dispune de o clauza care spune ca noul presedinte va putea schimba antrenorul."Valverde a fost demis in conditiile in care Barca este lider in La Liga.Esecul din semifinalele Supercupei Spaniei, in fata lui Atletico Madrid (2-3), a grabit luarea deciziei in privinta lui Valverde, al carui post s-a mai aflat in pericol si la sfarsitul sezonului trecut, dupa eliminarea in fata lui Liverpool in semifinalele Ligi Campionilor.