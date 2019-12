Remiza in derbiul dintre FC Barcelona si Real Madrid

Ziare.

com

Real a fost echipa care a avut mai mult initiativa in acest meci, dar nu a reusit sa fructifice ocaziile create, in timp ce Barca si-a creat cateva situatii mari de gol, in special la actiuni care l-au avut in prim plan pe Lionel Messi.Meciul trebuia sa aiba loc pe 26 octombrie, dar a fost amanat din cauza ciocnirilor violente din Catalonia, in urma condamnarii unor lideri separatisti. Totusi, partida s-a desfasurat in conditiile manifestatiilor pentru independenta Cataloniei.Ambele echipe au avut suturi respinse de pe linia portii, iar Realul a avut chiar un gol anulat pentru ofsaid la Gareth Bale. Portarul catalanilor, Marc-Andre ter Stegen, a respins suturile expediate de Casemiro si Fede Valverde, la cele mai mari ocazii ale vizitatorilor, iar Jordi Alba a ratat pentru echipa blaugrana.A fost pentru prima oara din noiembrie 2002 cand un Clasico s-a incheiat cu un scor ''alb''.Ter Stegen - Nelson Semedo (Arturo Vidal, 55), Pique, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Sergi Roberto, Frenkie De Jong - Messi, Luis Suarez, Griezmann (Ansu Fati, 83).Courtois - Dani Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Ferland Mendy - Casemiro, Kroos, Fede Valverde (Modric, 79), Isco (Rodrygo, 79) - Bale, Benzema.A arbitrat Alejandro Hernandez Hernandez.Cele doua echipe ocupa primele doua locuri in clasament, cu 36 de puncte dupa 17 etape, Barca fiind lider la golaveraj. Sevilla, viitoarea adversara a formatiei CFR Cluj in saisprezecimile de finala ale Europa League, se afla pe trei, la cinci puncte.