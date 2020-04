Se inmultesc cazurile de infectari cu coronavirus la FC Barcelona

Ziare.

Astfel, vicepresedintele clubului FC Barcelona, Jordi Cardoner, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Informatia a aparut in ziarul spaniol Marca, ziar care a mai scris despre Cardoner ca este in stare buna, cu evolutie pozitiva si ca se recupereaza la propriul domiciliu.Ceilalti doi oameni din clubul catalan care au fost si ei infectati cu virusul SARS CoV 2 sunt Ramon Canal, directorul serviciului medical al clubului, si medicul Josep Antoni Guttierez.In aceste conditii, FC Barcelona a decis sa intrerupa orice activitate la club, iar din data de 14 martie nimeni nu a mai venit la sediu. Ramane de vazut cand va inceta starea de urgenta in Spania, o tara aspru lovita de pandemia de coronavirus. In ultimele 24 de ore, in Spania s-au inregistrat 546 de decese.De atunci, antrenorul Quique Setien nu a mai convocat antrenamente, iar jucatorii sunt la casele lor.Spania este pe locul 2 in clasamentul infectarilor provocate de coronavirus, cu 124,736 de cazuri, printre care 11.744 de decese.