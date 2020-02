Sedinta de urgenta la FC Barcelona dupa conflictul izbucnit intre Messi si Abidal

Ziare.

Interviul lui Eric Abidal acordat cotidianului Sport, legat de concedierea haotica a antrenorului Ernesto Valverde si un mercato ratat, destinate refacerii blazonului "Barcei", a avut de fapt efectul invers si a provocat nemultumirea starului Lionel Messi , care a avut o iesire in spatiul public si a taxat atitudinea lui Abidal.Messi i-a cerut directorului sportiv Eric Abidal sa-si "asume deciziile" dupa remarcile facute de acesta privind concedierea antrenorului Ernesto Valverde in cotidianul Sport."Sincer, nu-mi place sa fac chestii de genul asta, dar eu cred ca fiecare trebuie sa fie responsabil pentru actiunile sale si sa-si asume deciziile. Jucatorii, pentru ce se intampla pe teren, iar noi suntem primii care recunoastem atunci cand nu suntem buni", a comentat Messi intr-o postare pe Instagram referitor la interviul lui Abidal pentru cotidianul catalan."Responsabilii conducerii sportive trebuie sa-si asume raspunderea si mai ales sa-si asume deciziile pe care le iau", a adaugat castigatorul "Balonului de Aur" in 2019, fost coechipier al lui Abidal, dupa interviul in care francezul a explicat ca "multi jucatori nu erau multumiti" de Valverde."In fine, eu cred ca atunci cand vorbim de jucatori, ar trebui sa dam nume, pentru ca altfel dauneaza tuturor si alimenteaza lucrurile care se spun si care nu sunt exacte", a adaugat Messi, care foarte rar are iesiri in spatiul public, fiind cunoscut mai degraba ca un taciturn.In consecinta, Josep Maria Bartomeu a decis sa aiba o intrevedere cu Abidal la revenirea sa de la Bruxelles, unde participa la o reuniune in Parlamentul European, in timp ce presa spaniola considera ca postul fostului international francez, in functie din 2018, este amenintat.