Suporterii Barcelonei si-au ales echipa tip a ultimilor 10 ani. Cum arata garnitura din care nu lipsesc Messi si Iniesta

Cei care au initiat acest sondaj sunt ibericii de la cotidianul Sport.es, un cotidian de casa al Barcelonei. Fanii au avut posibilitatea sa aleaga echipa tip a ultimilor 10 ani, iar rezultatul a fost unul spectaculos.In poarta, fanii l-au ales pe actualul portar al Barcei, germanul Marc-Andre ter Stegen, care l-a invins in finala pe Victor Valdes cu un procentaj de 66 la suta.Dani Alves a castigat clar competitia pentru fundasul dreapta, primind 98 la suta din voturi, intr-o competitie cu Nelson Semedo, Sergi Roberto, Montoya si Aleix Vidal.Pentru cuplul de fundasi centrali, fanii l-au ales intai pe Carles Puyol, fostul mare capitan al catalanilor, cu 77 la suta, urmat apoi de Gerard Pique cu 22 la suta. Pe flancul stang al apararii, il regasim pe Jordi Alba, care l-a depasit pe Eric Abidal in finala.La mijloc nu puteam avea vreo surpriza, tripleta Iniesta - Xavi - Busquets fiind aleasa fara discutie in echipa.In fine, in atac lucrurile au stat iarasi destul de clar. Fostul "MSN", si anume tripleta Messi - Suarez - Neymar a fost alegerea publicului. Daca Messi a primit 98 la suta din voturile repondentilor, Suarez, cu 77, i-a devansat pe David Villa si Ibrahimovici, in timp ce Neymar i-a intrecut pe Pedro si Thierry Henry