Surpriza de proportii in finala Cupei Spaniei, Barcelona a fost invinsa si are un final de sezon dezamagitor

Barcelona ramane sa se multumeasca doar cu titlul din La Liga in acest sezon, dupa ce a clacat in semifinalele Champions League cu Liverpool (dupa 3-0 in tur!) si dupa ce sambata in finala Cupei Spaniei a fost o umbra a echipei care altadata facea legea in Europa.La putin timp dupa terminarea primei jumatati de ora, Valencia deja conducea cu 2-0, producand socul printre zecile de mii de fani ai Barcei sositi pe stadionul lui Betis din Sevilla.Kevin Gameiro a deschis scorul in minutul 21, iar Valencia si-a marit avantajul in minutul 33, dupa ce Rodrigo a marcat pentru 2-0, din pasa lui Soler.Barcelona nu s-a putut baza decat, ca de obicei, pe Leo Messi, care a incercat sa traga dupa el, ca in atatea alte meciuri , o echipa mai degraba blazata, fara nerv.El a marcat golul de 1-2, in minutul 73, dar finalul nu a putut schimba rezultatul final, iar Barcelona nu a putut sa trimita partida catre prelungiri.Valencia e fericita pe acest final de sezon, a prins in ultima etapa ultimul loc de Champions League, iar in finala Cupei a triumfat surprinzator cu marea Barca, bifand prima Copa del Rey dupa 11 ani de pauza.Barcelona putea castiga la Sevilla a 31-a Cupa a Spaniei din istoria clubului.Echipele de start:Rezerve: I. Pena, Alena, C. Perez, Malcom, Umtiti, Vermaelen, A. Vidal.Antrenor: Ernesto Valverde.Rezerve: Neto, Diakhaby, Kondogbia, Latorre, S. Mina, Piccini, F. Torres.Antrenor: Marcelino Garcia Toral.Arbitru: Alberto Undiano Mallenco.