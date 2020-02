Surprize mari in Spania: FC Barcelona si Real Madrid invinse in aceeasi zi

Ziare.

Barca, castigatoarea a 30 de cupe nationale (un record) a fost invinsa la limita pe terenul formatiei Athletic Bilbao (scor 0-1), bascii marcand golul victoriei in prelungirile reprizei secunde a partidei de pe San Mames, prin atacantul Ianki Williams (90+3).Acest esec vine pe fondul crizei interne pe care o traverseaza clubul catalan, dupa conflictul dintre starul argentinian Lionel Messi si directorul sportiv Eric Abidal.Real Madrid, liderul din Primera Division, s-a inclinat pe teren propriu in intalnirea cu Real Sociedad (scor 3-4). Oaspetii au deschis scorul in prima repriza, prin norvegianul Martin Odegaard (22), jucator imprumutat de madrileni gruparii din San Sebastian, iar apoi si-au majorat avantajul in debutul reprizei secunde, gratie dublei suedezului Alexander Isak (54, 56). Fundasul brazilian Marcelo a redus din handicap (59), insa Sociedad a refacut diferenta de trei goluri dupa reusita lui Mikel Merino (69).Real Madrid a dominat finalul jocului marcand de doua ori, prin Rodriygo (91) si Nacho Fernandez (90+3), goluri insuficiente insa pentru a mai schimba soarta calificarii.Athletic Bilbao si Real Sociedad se alatura astfel formatiilor Granada si Mirandes (D2), care si-au asigurat prezenta in penultimul act al Cupei Spaniei in urma meciurilor disputate marti si miercuri.Granada - CF Valencia 2-1Au marcat: Soldado 3, 90+4 - penalty, respectiv Rodrigo Moreno 40.Mirandes (D2) - Villarreal 4-2Au marcat: Barrozo 17, Merquelanz 45+3 - penalty, Onaindia 58, Antonio Sanchez 90+2, respectiv Ontiveros 32, Cazorla 56 - penalty.Real Madrid - Athletic Bilbao 3-4Au marcat: Marcelo 59, Rodrygo 81, Nacho 90+3, respectiv Odegaard 22, Isak 54, 56, Merino 69)Athletic Bilbao - FC Barcelona 1-0A marcat: Williams 90+3.Vineri va avea loc tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Cupei Spaniei, programate pe 3 si 4 februarie. Finala va avea loc in data de 18 aprilie.