Topul echipelor cu cele mai mari venituri din lumea intreaga

Pentru prima oara, "Barca" a generat venituri de peste 840 de milioane de euro, cu 83 milioane euro mai mult decat Real Madrid in aceeasi perioada, informeaza AFP.Clubul madrilen se plaseaza pe locul 2, cu aproape 757 milioane euro, cele doua cluburi schimbandu-si astfel pozitiile in raport cu acelasi studiu publicat in ianuarie 2019.Manchester United se mentine pe locul 3 in acest clasament, gratie celor 711 milioane euro generate in 2018/2019. "Diavolii Rosii" raman clubul britanic cel mai bine plasat in acest studiu, chiar daca Deloitte sugereaza ca ar putea pierde aceasta pozitie anul viitor in detrimentul cluburilor Manchester City, campioana en titre din Premier League, sau FC Liverpool, detinatoarea Ligii Campionilor.Paris Saint-Germain, singurul club francez clasat printre primele 20 de din acest clasament, a urcat un loc si se afla pe 5, cu 636 milioane euro venituri generate.Deloitte explica faptul ca politica de internalizare a produselor promotionale si activitatile legate de licente conduse de Barca au permis clubului sa se bazeze mai putin pe piata fluctuanta a redistribuirii drepturilor TV, crescandu-si astfel de o maniera spectaculoasa veniturile comerciale."Operatiunile intreprinse de club i-au adus 383,5 milioane euro, o suma ceva mai mare decat veniturile totale obtinute de clubul de pe locul 12 din acest clasament", Borussia Dortmund, a explicat Dan Jones, de la departamentul sporturi al Deloitte. "Barca este exemplul de club care se adapteaza la schimbarea conditiilor de piata", a mai precizat el.Daca primele doua locuri din acest clasament sunt ocupate, din nou, de cluburile spaniole, echipele britanice sunt cele mai numeroase in randul celor 20 de cluburi studiate.Clasamentul cabinetului Deloitte, denumit "Money League top 20", se bazeaza pe rezultatele financiare ale celor mai mari cluburi din campionatele englez, francez, german, italian si spaniol.1. FC Barcelona (Spania) 840,8 milioane euro (2017/18: 690,4 milioane euro)2. Real Madrid (Spania) 757,3 (750,9)3. Manchester United (Anglia) 711,5 (665,8)4. Bayern Munchen (Germania) 660,1 (629,2)5. Paris Saint-Germain (Franta) 635,9 (541,7)6. Manchester City (Anglia) 610,6 (568,4)7. Liverpool (Anglia) 604,7 (513,7)8. Tottenham Hotspur (Anglia) 521,1 (428,3)9. Chelsea (Anglia) 513,1 (505,7)10. Juventus Torino (Italia) 459,7 (394,5)