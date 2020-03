Un oficial al FC Barcelona risca 5 ani de inchisoare: E acuzat ca a abuzat sexual o colega

Ziare.

Potrivit cotidianului As , episodul s-ar fi petrecut in decembrie 2016.Un fizioterapeut care la acea vreme era angajat al FC Barcelona ar fi abuzat sexual o angajata in timpul unei sedinte de masaj.Conform sursei citate, angajata clubului i-a cerut ajutorul pentru a scapa de cateva dureri in zona gatului, insa acesta a abuzat-o sexual.Autoritatile din Spania au inceput o ancheta, iar presupusul agresor risca pana la 7 ani de inchisoare.Procuratura spaniola a cerut, pe langa o condamnare la inchisoare, despagubiri de 10 mii de euro pentru victima si interdictia de a se mai apropia vreodata de ea.Procesul ar trebui sa inceapa saptamana viitoare, insa va fi cel mai probabil amanat din cauza coronavirusului.FC Barcelona l-a demis pe fizioterapeut imediat ce s-a aflat de acest caz.C.S.