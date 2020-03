Un prim angajat al clubului FC Barcelona a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Ziare.

Nici clubul catalan nu a scapat de problemele cauzate de acest coronavirus, care a provocat o pandemie, fiind prezent in peste 184 de tari, provocand peste 12.000 de decese. Duminica a fost anuntat faptul ca Andre Cury, un scouter al catalanilor din Brazilia, a fost testat pozitiv.Din fericire, numitul Cury nu are nevoie in acest moment de spitalizare, caci nu are probleme sau dificultati in respiratie. El se afla cantonat in domiciliul sau din Sao Paolo, alaturi de sotie, care a fost si ea testata pozitiv, dupa cum anunta cotidianul El Mundo Deportivo Scouterul clubului blaugrana a contractat acest virus pe cand se afla intr-o calatorie catre Porto Alegre, unde s-a intalnit chiar cu presedintele lui Inter. De asemenea, Marcelo Medeiros a fost si el testat pozitiv cu coronavirus.Andre Cury este asadar primul angajat al clubului FC Barcelona infectat cu noul virus.