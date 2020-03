Unul dintre cele mai triste momente din istoria Barcelonei tine de... Steaua

Ziare.

In ierarhia in cauza, locul 2 e ocupat de infrangerea suferita de catalani in fata Stelei, in finala Cupei Campionilor din 1986."Barcelona ar fi putut avea acum in palmares 5 trofee ale Cupei Campionilor/Liga Campionilor, dar a fost greu pentru catalani sa-l castige pe primul. Prima infrangere intr-o finala a venit in 1961, cand au pierdut cu Benfica, dar mai dramatica a fost infrangerea suferita la Sevilla cu Steaua Bucuresti. Au pierdut la loviturile de de partajare", noteaza 90min.com Steaua s-a impus atunci la penaltiuri, cu 2-0, dupa ce scorul in timpul regulamentar si dupa prelungiri a fost 0-0.Primul loc in topul celor mai triste momente din istoria formatiei blaugrana e ocupat de demisia presedintelui Sandro Rosell.Alte momente triste din istoria Barcelonei sunt considerate a fi tradarea lui Figo, plecat la marea rivala Real Madrid, moartea lui Tito Vilanova si eliminarile recente din Liga Campionilor.I.G.