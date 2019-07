Venituri record pentru FC Barcelona

Ziare.

"Inca o data, suntem multumiti sa constatam ca (exercitiul 2018/2019) s-a incheiat cu o cifra de afaceri de 990 de milioane de euro, o cifra de afaceri record al saselea an consecutiv pentru Futbol Club Barcelona", a indicat purtatorul de cuvant al Barcei, Josep Vives, pe site-ul clubului.Retetele au crescut cu aproximativ 76 de milioane de euro intr-un an, fiindca in sezonul 2017-2018, FC Barcelona inregistrase o cifra de afaceri de 914 milioane de euro."Tinand cont de cheltuieli, care au fost de 973 de milioane de euro, aceasta inseamna un profit operational de 17 milioane de euro, iar daca vorbim de profit net dupa impozitare, ajungem la circa 4,5 milioane de euro", a detaliat responsabilul clubului blaugrana.Aceasta crestere a veniturilor, usor superioara previziunilor din luna septembrie, care mizau pe 960 milioane euro pentru sezonul 2018-2019, se inscriu in "planul strategic stabilit la inceputul acestui mandat, adica atingerea unor retete de un miliard de euro pana in 2021", a subliniat consiliul de administratie al Barcei intr-un comunicat.