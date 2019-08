Verdict dur pentru Luis Suarez de la FC Barcelona dupa accidentarea din prima etapa a sezonului

Ziare.

"Sufera de o accidentare la muschiul solear de la piciorul drept", a scris Barca intr-un comunicat, fara sa precizeze cat timp va fi indisponibil jucatorul.Potrivit unor surse media spaniole, printre care ziarul catalan El Mundo Deportivo, Suarez va pierde meciul de acasa cu Betis Sevilla, de pe 25 august, din etapa a doua a campionatului, si are sanse mici sa fie apt de joc pentru intalnirea din deplasare cu Osasuna de pe 31 august.Suarez ar putea reveni doar in derbiul cu Valencia de pe 14 septembrie, dupa ce La Liga va fi intrerupta pentru meciurile echipelor nationale.Absenta lui este o noua lovitura grea pentru Barca, ce nu a contat la Bilbao pe marea sa vedeta Lionel Messi , nerefacut complet dupa o accidentare la gamba. Argentinianul ar putea totusi reveni impotriva lui Betis.Barca nu mai pierduse in prima etapa din La Liga din 2008.