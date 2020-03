Xavi anunta ca vrea sa antreneze Barcelona, "dar cu propriul sau proiect"

Ziare.

"Pentru mine, este foarte clar: eu vreau sa revin la Barca, imi doresc foarte mult. In urma cu cativa ani, eu aveam un parcurs respectabil, dar acum cand m-am vazut antrenand, eu stiu ca pot sa aduc ceva jucatorilor", a declarat fostul jucator al Barcelonei (1998-2015) intr-un interviu acordat jurnalului spaniol La Vanguardia, in numarul sau de duminica."Dar vreau sa fie clar pentru conducatorii Barcelonei. Ma vad incepand un proiect de la zero si mai vreau ca cel care ia deciziile sa fiu eu", a adaugat fostul idol de pe Camp Nou cu un imens palmares (25 de trofee in 767 meciuri , campion mondial in 2010 si dublu campion european in 2008 si 2012 cu Spania).La inceputul lunii ianuarie, la Doha, directorul sportiv al Barcelonei Eric Abidal si directorul general Oscar Grau s-au intalnit cu Xavi, aflat pe banca tehnica a echipei qatariene Al-Sadd din august 2019, dupa incheierea carierei de jucator.