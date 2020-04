Xavi, legenda Barcelonei, a anuntat ca doneaza o suma uriasa in lupta impotriva coronavirusului

Xavi Hernandez i Nuria Cunillera han fet una donacio d'1M d'Euro al #CLINIC per fer front a la #COVID19. Moltes gracies per la vostra aportacio i suport al projecte #RespostaCoronavirus.



In prezent antrenor la echipa din Qatar Al Sadd, Xavi a donat suma de 1 milion de euro. Impreuna cu sotia sa, Nuria Cunillera, cei doi au facut aceasta donatie catre spitalul Clinico din Barcelona, care a lansat in aceasta perioada o campanie de finantare pentru a suporta cheluielile legate de pandemia de coronoavirus, dupa cum au anuntat chiar cei doi intr-un clip VIDEO.Fostul jucator blaugrana activeaza de 4 ani in Qatar, acolo unde mai intai a fost jucator.Spitalul iberic a anuntat ca donatiile pot fi sub forma de bani, echipamente, mancare sau cazari la hotel pentru staff-ul medical.Citeste si: