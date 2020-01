Zi decisiva pentru antrenorul Barcelonei: Valverde ar putea fi dat afara!

Ziare.

Potrivit presei catalane, prima sedinta a avut loc in aceasta dupa amiaza, presedintele Josep Maria Bartomeu avand o reuniune de o ora cu antrenorul Ernesto Valverde.Tehnicianul este tot mai criticat dupa ultimele rezultate ale Barcelonei si risca sa fie dat afara.Seful gruparii "blaugrana" se afla in aceste clipe intr-o alta sedinta importanta, cu membrii Consiliului Director al clubului. Mundo Deportivo scrie ca Bartomeu ii va informa pe directori cu privire la discutiile avute cu Valverde, dupa care fiecare isi va spune punctul de vedere cu privire la demiterea antrenorului.Este de asteptat ca tehnicianul sa primeasca sansa de a continua pana la finalul sezonului dat fiind faptul ca discutiile din ultimele zile cu Xavi si Ronald Koeman s-au incheiat cu esecuri.Optiunea Barcelonei in cazul demiterii lui Valverde este una singura, Massimiliano Allegri, fostul antrenor al lui Juventus aratandu-se dispus sa antreneze pe Camp Nou.M.D.