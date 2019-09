Barcelona, amendata cu 300 de euro pentru incalcarea regulamentului privind transferurile

Ziare.

com

Concret, Barca a fost gasita vinovata pentru ca l-a contactat pe francezul Griezmann in timp ce acesta se afla sub contract cu Atletico Madrid , iar clubul din capitala nu isi daduse acordul pentru negocieri.Comisia de Competitii a transmis prin intermediul unui comunicat ca este constienta de faptul ca amenda de 300 de euro este una simbolica, data fiind forta economica a Barcelonei, si ca o astfel de sanctiune nu va descuraja incalcari ale regulamentului pe viitor.Potrivit celor de la Mundo Deportivo , jucatorul a scapat nepedepsit in aceasta speta, Comisia considerand ca acesta nu are nicio responsabilitate.Barcelona l-a transferat pe Griezmann in aceasta vara apeland la un artificiu dincolo de regulament.Concret, jucatorul era sub contract cu Atletico si avea o clauza de reziliere in valoare de 200 de milioane de euro. Pe 1 iulie, clauza scadea la 120 de milioane de euro, asa ca formatia catalana a negociat cu jucatorul in primavara, insa l-a transferat abia in iulie.Chiar si asa sefii Barcei cred ca nu au gresit cu nimic si vor ataca sentinta cu apel.M.D.