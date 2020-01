Basescu crede ca majorarea pensiilor cu 40% va fi un soc: S-a ajuns la o limita care poate prabusi tara, e clar ca banii nu sunt

Ziare.

"Pensiile sunt mici in raport cu cheltuielile pe care le are orice familie. Dar foarte probabil - si eu sustin aceasta varianta - mai fericita era varianta unei cresteri esalonate. N-ai cum sa produci acest soc de 40%. Discutam de cresterea cu 40% a pensiilor a cinci milioane de oameni", a afirmat Traian Basescu, la B1 TV.Fostul presedinte este de parere ca "este clar ca banii nu exista", chiar daca sunt prevazuti in buget."Sunt desenati in buget, ei trebuie imprumutati. Este clar ca banii nu sunt. Au facut un desen in care bugetul este corespunzator situatiei in care platesc cresterea cu 40%, dar acei bani nu vor fi produsi din taxele si impozitele colectate de ANAF, ci vor fi imprumutati. Deci, ei nu spun o minciuna cand spun ca banii sunt prevazuti in buget. Da, dar nu spun sursa: din impumuturi", a mai precizat Basescu.Acesta crede ca pensiile vor fi majorate cu 40% indiferent cine va fi la guvernare."Se sacrifica echilibrele macroeconomice ale tarii pentru voturile care urmeaza in noiembrie (...) Personal, cred ca s-a ajuns la o limita care poate prabusi tara. Nu exagerez deloc. Demagogia i-a impins pe oamenii politici intr-o situatie in care echilibrele macroeconomice se pierd ", a mai declarat fostul presedinte al statului.Potrivit Legii pensiilor aflata in vigoare, pensiile ar trebui sa creasca cu 40% de la 1 septambrie, Guvernul afirmand ca a prevazut in buget sumele necesare