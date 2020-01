Basescu avertizeaza despre riscurile majorarii pensiilor: Nu am invatat nimic din criza Greciei!

Ziare.

"Orice lege poate fi prorogata si orice decizie politica poate fi deasupra realitatilor economice. Eu, privind la capacitatea de indatorare a Romaniei, spun un lucru simplu: pot fi marite pensiile, cu consecinte grave, dar pot fi marite. Romania poate imprumuta bani pentru a mari pensiile.Pe de alta parte, este clar ca vor fi consecinte in inflatie, in reducerea credibilitatii Romaniei pe pietele externe pentru ca toti ne vor sti nevoiti sa imprumutam incontinuu sume mari si asta va mari dobanzile la imprumuturi, iar cei care vor plati vor fi beneficiarii de pensii si in inflatie si in rambursarea creditelor. Pentru ca se va scurta timpul de imprumut. Cand te arunci sa-ti creezi o datorie publica imensa si continua, toti care iti imprumuta bani stiu asta si consecintele vor fi in scumpirea creditelor pentru Romania", a precizat Traian Basescu, la Digi24.De asemenea, el a adaugat ca "aplicarea legii pensiilor este exact filmul pe care l-au facut grecii inainte sa intre in criza".In plus, fostul presedinte il sfatuieste pe Orban sa dea explicatii despre motivele pentru care pensiile nu pot fi crescute dupa cum cere actuala lege."Il apreciez pe Orban ca incepe sa aiba curaj sa spuna. Eu daca as fi in locul lui, probabil ca as merge pe o explicare de data asta, nu ca in 2010, a nevoii de esalonare a acestei cresteri si in loc sa bat campii cu alegeri anticipate, as pune tot efortul aparatului administrativ in pregatirea de proiecte in asa fel incat sa pot compensa marirea de pensii esalonata cu o absorbtie exceptionala de 4, 5, 6 milioane de euro din fonduri europene in anul urmator. Este singura parghie pe care o au sa poata compensa aceasta crestere exploziva a pensiilor. Cand vorbesc de crestere exploziva nu vorbesc de o crestere de 40%, ci de o crestere esalonata de 10, 15% din 6 in 6 luni, sa nu produca un soc in nevoia de imprumuturi", a spus acesta.Reamintim ca premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, ca sunt prevazuti bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie , dar nu este "100%" aplicarea acestei masuri, deoarece "totul depinde de cum evolueaza economia"."Nu e 100% asta. Repet, banii sunt prevazuti, dar totul depinde de cum evolueaza economia, daca reusim sa asiguram un trend economic solid, o crestere economica consolidata, sa relansam investitiile, sa imbunatatim colectarea.Se poate realiza lucrul respectiv, dar, repet, totul depinde de cum evolueaza economia, totul depinde ca urmare a economiei, incasarile bugetare, si, mai ales, de perspective.Aici, in momentul in care iei o decizie sa cresti un venit, un salariu, o pensie, alocatii de copii si alte categorii de venituri, astea sunt cheltuieli care sunt obligatorii dupa majorare pe toti anii care vin, nu mai poti sa umbli la cheltuielile respective.Din cauza asta, trebuie sa ai extrem de multa precautie in ceea ce priveste realizarea, luarea unor astfel de decizii", a explicat Orban, duminica, la Hotnews.El a punctat ca, de regula, cresterile de venituri trebuie sa fie legate de "niste indicatori obiectivi". In opinia sa, PSD a facut "varza" sistemul de pensii.