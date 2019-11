Basescu: Ma socheaza sa-i vad cu ingenuitate venind la televizor, spunand ce gaura avem la pensii. Se stia si Opozitia asa a votat!

Cheia succesului, bani de la UE

"Pe mine ma socheaza aproape sa-i vad cu ingenuitate venind la televizor spunand ce gaura avem sau o sa avem la pensii", a declarat Basescu, aratand ca deficitul prognozat la bugetul de pensii e trecut in expunerea de motive a legii.Fostul presedinte catalogheaza drept "o prostie" ideea conform careia s-ar fi putut tine o contabilitate dubla la nivelul bugetului tarii, reafirma sprijinul pentru Guvernul Orban."Situatia de acum nu e o situatie roza, dar nu era o situatie necunoscuta. Pe mine ma socheaza aproape sa-i vad cu ingenuitate venind la televizor spunand ce gaura avem sau o sa avem la pensii.Oricine ia expunerea de motive de la legea pensiilor pe care cu onor si Opozitia a votat-o, noi nu am votat legea, dar Opozitia a votat-o, siDaca le adunati ies 136 de miliarde de euro. Deci cand s-a votat legea pensiilor, a trecut prin Parlament cu expunerea de motive pusa pe masa, au avut-o toti. Asa ca de ce om plange de surprize?", le-a spus Traian Basescu, vineri dupa-amiaza, membrilor PMP reuniti la Sinaia, in Colegiul de conducere al partidului.El i-a rugat pe membrii PMP sa isi bazeze afirmatiile pe realitati "ca nu tin multa vreme povestile cand te faci ca nu stii realitatea si indrugi verzi si uscate la televizor"."Deci deficitul la pensii s-a stiut, asa ca problema pe care si-o pun acum nu poate fi de unde, cum a aparut deficitul, ci cum finantezi deficitul, iar finantarea deficitului nu se va putea face decat din imprumuturi, ele vor trebui luate, pentru ca inteleg ca toata lumea e de acord, de la presedinte, premier, ministrii din Guvern, ca nu se va modifica legea pensiilor, darCheia succesului Guvernului Orban este daca va utiliza banii europeni pentru investitii, creare de locuri de munca pentru a compensa imprumuturile pe care trebuie sa le faca pentru legea pensiilor", a mai afirmat Traian Basescu.El a precizat ca legea pensiilor trebuie pusa in aplicare, pentru ca "se traieste rau" la nivelul pensionarilor, cu exceptia beneficiarilor de pensii speciale, despre care Basescu sustine ca "trebuiau taiate din prima sedinta de guvern si trecut la pensie functie de contributivitate".Basescu stie ca aceste subiecte nu sunt aducatoare de voturi, dar arata respectul fata de oameni.Fostul presedinte a precizat ca este foarte importanta folosirea fondurilor europene, iar in acest context a afirmat ca "trebuie trecut de banoasa faza a studiilor de fezabilitate" si ajuns la fazele de proiectare si executie."Noi sprijinim Guvernul Ludovic Orban, il vom sprijini, dar ii vom cere sa faca acest lucru: sa utilizeze bani europeni ca o compensatie a imprumuturilor care trebuie facute pentru pensii", a mai spus Basescu.El a catalogat drept o "prostie" ideea cu contabilitatea dubla de la Guvern, spunand ca aceste lucruri "nu se pot intampla" la nivelul bugetului unei tari."Nu vorbea toata lumea decat de gaura, fara sa explice ce-i cu ea, lasand oamenii sa inteleaga ca s-ar fi furat bani. Eu nu zic ca guvernul PSD este un guvern care nu s-a atins de bani, dar gaura in buget si prostia cu contabilitatea dubla la nivelul tarii sunt lucruri pe care un om nu le poate spune, un om care ajunge la nivel de guvern, sa fie parte a unui guvern.Nu le poate spune nu pentru ca, daca ar fi adevarate nu ar trebui spuse, dar nu se pot intampla. Ganditi-va o tara cu contabilitate dubla, asta nu se poate intampla. Cu mascarea deficitelor in neplata TVA-ului, a concediilor medicale, asta da. Dar este o practica de 30 de ani, nu-i de azi, nu-i de ieri si au practicat-o toate guvernele cand si-au reglat deficitul pe doua paliere: taierea investitiilor si neplata la timp a Ministerului de Finante catre beneficiari, catre cei pe care altfel ii executa daca nu-si platesc taxele si impozitele", le-a mai spus Basescu membrilor PMP.