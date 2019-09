Basescu, la primul termen in procesul CNSAS: Nu am colaborat cu Securitatea. Avem puncte de vedere total diferite

Ziare.

com

Basescu a reluat afirmatiile conform carora nu a colaborat cu fost Securitate, precizand ca el si CNSAS au puncte de vedere total diferite pe aceasta tema."Trebuie sa ma apar, avem puncte de vedere total diferite eu si CNSAS-ul. Vom vedea, ne va impaca un al treilea, judecatorul", a spus fostul presedinte.Intrebat daca o decizie defavorabila i-ar crea probleme de imagine, Traian Basescu a raspuns: "Categoric".In ceea ce priveste legatura sa cu Petrov, numele conspirativ sub care ar fi colaborat, Basescu a declarat: "Hai sa vedem procesul, nu as vrea sa fac declaratii inaintea procesului, il lasam sa se desfasoare si vedem". CNSAS a sesizat la finalul lunii mai Curtea de Apel Bucuresti cu o cerere de constatare a calitatii de lucrator/colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu.Dosarul a primit numarul 3160/2/2019, dar nu s-a stabilit inca primul termen de judecata, potrivit oficialilor Curtii de Apel Bucuresti.Traian Basescu a fost ales ca europarlamentar la alegerile din 26 mai.