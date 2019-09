Basescu, la primul termen in procesul CNSAS: Nu am stiut ca contrainformatiile militare sunt Securitatea. Nu mi s-a dat nume conspirativ

Ziare.

"Niciodata n-am stiut ca mi s-a dat un nume conspirativ. Abia cand mi s-au dat cele doua note, colonelul Tudor mi-a zis: Semneaza Petrov. Niciodata nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am stiut ca contrainformatiile militare reprezinta Securitatea. Eu abia dupa Revolutie am aflat de legatura contrainformatilor militare.Am crezut ca este un serviciu subordonat comandamentului fortelor navale, asa scrie si pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie nu la Securitate si sunt semnate "Capitan Traian Basescu. Daca eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov", a spus Traian Basescu in fata instantei.Basescu a spus ca numele Petrov este doar pe acele doua note. Totodata, fostul presedinte a mai subliniat ca se intalnea si cu tinerii straini in timpul studentiei.Potrivit acestuia, nu a dat note cat era in anul I, cand institutul avea natura unei institutii civile."Vara, ne intalneam cu studente din tabara Nord, unde veneau si studente din Cehoslovachia. (...) Un lucru vreau sa fie foarte clar - noi eram pregatiti in institut pentru a lucra cu strainii. Sectia comerciala a Institutului de Marina era o sectie in care studentii erau familiarizati si pregatii pentru contacte cu strainii din punct de vedere comercial. (...) In al doilea rand, datorita acestei atmosfere legate de studenti, noi ne intalneam cu studentii cehi fara sa ne ascundem. Niciodata nu am considerat ca relatiile cu tinerii cehi sunt relatii care pot fi condamnate. Deci, mi-as permite sa subliniez - nu ne ascundeam, pentru ca nimeni nu ne interzicea.Nu exista ideea de a nu intra in contact cu strainii, ca nu stiu ce secret devoalam. N-am nicio retinere sa spun nici acum ca m-am intalnit cu cehi. CNSAS, daca m-ar fi ascultat, cred ca am fi lamurit multe lucruri", a mai spus acesta.Fostul sef al statului a mai spus ca era obligat sa raspunda la intrebarile pe care i le adresa ofiterul. Basescu a mai explicat ca nu putea sa minta atunci cand era intrebat de diferite incidente petrecute cu colegii."Depinde ce valori avea onoarea la vremea aia. Venind intrebarile la un an sau doi distanta de anul I, mi-a tras un semnal de alarma ca stia ceva. Mai ales ca nu ne-am ferit (de intalnirile cu studentii straini, n.r.) . Nu-l puteam minti. Nu am avut nicio retinere in a ne distra, eram tineri. La un apel, nu am raportat ca nu au venit in unitate trei colegi. Ghinionul a facut ca astia sa vina in cursul noptii.Au sarit gardul - primii doi au plecat si al treilea a cazut in cap. A fost ger foarte mare, norocul lui a fost ca s-a intamplat cu 20 de minute inainte de schimbul de garda. Noroc ca l-a gasit schimbul de garda si l-a dus la infirmierie. Am fost arestat 7 zile pentru ca nu am raportat intarzierea de invoire", a mai spus Basescu.Traian Basescu mai atrage atentia ca CNSAS nu face diferenta intre plecarea din tara si parasirea navei."CNSAS asimileaza marinarul cu functionarul roman care pleaca in strainatate in misiune si trebuia sa raporteze. Va spuneam ca domnul colonel Tudor facea confuzia intre obligatiile elevilor de la sectia civila cu cei de la sectia militara. Noi eram educati, pregatiti sa ducem navele si sa avem relatii cu strainii", mai spune fostul presedinte. CNSAS a sesizat la finalul lunii mai Curtea de Apel Bucuresti cu o cerere de constatare a calitatii de lucrator/colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu.Dosarul a primit numarul 3160/2/2019, dar nu s-a stabilit inca primul termen de judecata, potrivit oficialilor Curtii de Apel Bucuresti.Traian Basescu a fost ales ca europarlamentar la alegerile din 26 mai.