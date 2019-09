Curtea de Apel Bucuresti, asteptata sa se pronunte in procesul Basescu - CNSAS

Ziare.

com

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa pronunte, vineri, sentinta in dosarul dintre CNSAS si Traian Basescu, "pronuntarea urmand a se efectua prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 396 alin. 2 din Codul de Procedura Civila".La primul termen, in 5 septembrie, Basescu a reluat afirmatiile conform carora nu a colaborat cu fosta Securitate. "Trebuie sa ma apar, avem puncte de vedere total diferite eu si CNSAS-ul. Vom vedea, ne va impaca un al treilea, judecatorul", a spus fostul presedinte.Intrebat daca o decizie defavorabila i-ar crea probleme de imagine, Traian Basescu a raspuns: "Categoric".In ceea ce priveste legatura sa cu Petrov, numele conspirativ sub care ar fi colaborat, Basescu a declarat: "Hai sa vedem procesul, nu as vrea sa fac declaratii inaintea procesului, il lasam sa se desfasoare si vedem".El a reluat afirmatiile conform carora nu a fost colaborator al Securitatii.Dosarul in care CNSAS cere constatatea calitatii de colaborator a lui Basescu a fost inregistrat la sfarsitul lunii mai , la Curtea de Apel Bucuresti. Colegiul CNSAS a aprobat Nota de constatare care contine descrierea documentelor gasite in diverse dosare despre Traian Basescu, copii ale notelor informative, atat olografe, cat si cele redactate de ofiterul de Securitate in urma discutiilor cu "sursa", istoricul dosarului si corespondenta dintre diverse institutii.De la momentul depunerii dosarului, in presa au aparut numeroase documente referitoare la colaborarea lui Basescu cu Securitatea, inclusiv nume ale celor despre care ar fi dat informari sub numele de cod Petrov.Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca nu exista un angajament semnat de el nici in dosarul inscriptionat cu numele sau si nici pe microfilmul dosarului. De asemenea, nici in dosar si nici pe microfilm nu exista documente scrise de el sau chitante care sa reprezinte plati efectuate de fosta Securitate catre el si prin care s-ar fi putut atesta calitatea de colaborator. El a negat ca ar fi dat Securitatii informatii sub numele Petrov.