"Curtea de Apel Bucuresti: Traian Basescu a colaborat cu Securitatea"

"Admite actiunea. Constata calitatea de colaborator al Securitatii in privinta paratului Basescu Traian. Cu recurs in 15 zile de la comunicare," este minuta Curtii de Apel Bucuresti de azi.Ultimul cuvant in acest caz il va avea Inalta Curte de Casatie si Justitie."Nu am vazut stirea. Nu este o actiune impotriva, este o actiune in constatare potrivit legii asupra unor documente pe care noi le-am identificat potrivit procedurii legale acestea s-au trecut de departamentul de specialitate directia de investigatii (nota de constatare).Acesta a venit pe masa colegiului si colegiul in plenitudinea sa in unanimitate a votat transmiterea acestor documente la instanta de contencios administrativ. Aceasta este practic procedura tehnica indicata riguros si extrem de clar de legea noastra de functionare ordonanta 24/2008", a declarat presedintele CNSAS Constantin Buchet, pentru Digi24, dupa decizia CAB.La ultimul termen, fostul presedinte Basescu a reluat afirmatiile conform carora nu a colaborat cu fosta Securitate. "Trebuie sa ma apar, avem puncte de vedere total diferite eu si CNSAS-ul. Vom vedea, ne va impaca un al treilea, judecatorul", a spus fostul presedinte.Intrebat daca o decizie defavorabila i-ar crea probleme de imagine, Traian Basescu a raspuns: "Categoric".In ceea ce priveste legatura sa cu Petrov, numele conspirativ sub care ar fi colaborat, Basescu a declarat: "Hai sa vedem procesul, nu as vrea sa fac declaratii inaintea procesului, il lasam sa se desfasoare si vedem".El a reluat afirmatiile conform carora nu a fost colaborator al Securitatii.Dosarul in care CNSAS cere constatatea calitatii de colaborator a lui Basescu a fost inregistrat la sfarsitul lunii mai , la Curtea de Apel Bucuresti.Colegiul CNSAS a aprobat Nota de constatare care contine descrierea documentelor gasite in diverse dosare despre Traian Basescu, copii ale notelor informative, atat olografe, cat si cele redactate de ofiterul de Securitate in urma discutiilor cu "sursa", istoricul dosarului si corespondenta dintre diverse institutii.Doua note informative semnate sub numele conspirativ "Petrov" sunt principalele probe depuse de CNSAS in procesul deschis la Curtea de Apel Bucuresti, in care se cere instantei sa constate calitatea de colaborator al fostei Securitati in cazul fostului presedinte Traian Basescu.Cele doua note sunt datate 5 mai 1975, iar in ele se vorbeste despre doi colegi ai lui Traian Basescu de la Institutul de Marina.Potrivit cererii de chemare in judecata, Traian Basescu ar fi fost recrutat de Securitate in 1973, in perioada in care era student la Institutul de Marina, obiectiv supravegheat pe linie de Securitate de ofiterii de contrainformatii militare de la UM 02150 Mangalia.In 1976, Basescu a absolvit Institutul de Marina si a fost incadrat ca ofiter. Ofiterii de la contrainfomatiile militare au incetat legatura cu acesta pe 27 septembrie 1976, iar la 29 septembrie 1976 au transmis dosarul lui la Inspectoratul Judetean de Securitate Constanta, arata CNSAS.Dosarul a fost clasat in arhiva Inspectoratului Judetean de Securitate Constanta la 25 februarie 1977, apoi a fost trimis Serviciului Securitate Port, care l-a retrimis in arhiva la 3 august 1978.La 15 august 1978, dosarul a fost distrus ca urmare a dobadirii de catre Traian Basescu a calitatii de membru PCR, "fara a fi microfilmat", noteaza CNSAS.In perioada in care activa la Anvers, la prima venire in tara, in iulie 1988, Traian Basescu ar fi luat legatura cu organele de securitate "si a sesizat mai multe aspecte de interes operativ, in baza unei instruiri prealabile."