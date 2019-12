Basescu o da exemplu pe fiica sa Elena: "Cine vrea, creste copii si in Romania. E singura si are trei". De ce vrea sa dezincrimineze drogurile usoare

Decat sa umplem puscariile cu consumatori de droguri usoare, mai bine ne gandim la dezincriminare

Intr-un interviu acordat postului RFI Romania, Traian Basescu - actualmente europarlamentar din partea PMP - a sustinut ca fiica sa isi creste copiii fara prea mare sprijin din partea lui."Fiica mea este singura, divortata si are trei copii si ii creste. Daca vrei sa cresti trei copii, ii cresti. Si nu plecati de la premiza ca ii da tata bani. Nu.Are si o mica firma care are succes tot mai mare. Uite ca are trei copii. Nu e scuza ca nu ai conditii sa cresti copilul. Ai conditii sa cresti trei copii. Vad ca ii creste destul de bine", a spus Traian Basescu pentru RFI Romania Traian Basescu a facut referire la Elena, singura dintre cele doua fiice ale sale care are trei copii.Elena a fost casatorita cu Bogdan Ionescu, cu care are doi copii: Sofia Anais si Traian Junior. Ulterior, EBa a mai avut o fetita pe nume Anastasia. Cel care a anuntat nasterea Anastasiei a fost chiar Traian Basescu, printr-o postare pe Facebook.Presa a relatat ca, dupa divortul de Bogdan Ionescu, Elena Basescu s-a implicat intr-o relatie cu Catalin Gheorghe, care are in Capitala mai multe restaurante.Fostul presedinte al Romaniei nu a precizat care este "mica firma care are succes tot mai mare" a fiicei sale Elena.In cadrul aceluiasi interviu, Traian Basescu a spus ca nu este obtuz cu privire la consumul de droguri usoare."Ati vazut cand se face un complex nou de blocuri? Trebuie sa ii faci alei. Constructorii asteapta cateva luni si stiu asta de cand eram primar, sa vada pe unde se fac cararile. Pe urma, pe acele carari inseamna ca asta e directia pe care se indreapta locatarii si fac aleile pe acele carari batatorite. Asa este si cu drogurile daca vreti. Eu nu pot sa neg ca eram presedinte si am gratiat doi tineri care fusesera acuzati pentru detinere de droguri", a spus Basescu.Intrebat de reporter daca ar sustine, totusi, o dezicriminare a drogurilor usoare, fostul presedinte al Romaniai a detaliat:"Am vrut sa va dau acest exemplu ca sa va argumentez ca nu sunt un obtuz din acest punct de vedere si ca atat timp cat devine un fenomen social extins nu poti sa il refuzi. Nu o sa bagi sute de oameni la puscarie daca ei consuma droguri usoare. Trebuie sa gasesti formula prin care sa nu infunzi puscariile cu niste oameni care si-au gasit relaxarea in chestia asta. Ca politician, ca tata, nu spun sa consumati droguri usoare, dar daca va deveni o problema sociala consistenta, va trebui sa ne gandim la dezincriminare categoric", a mai spus Basescu pentru RFI.