Basescu: PSD nu are lider. Ciolacu abia ingaima doua vorbe

Basescu a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca exista riscul ca PSD sa revina, avand structuri teritoriale importante, iar un rezultat bun la alegerile locale va ridica moralul membrilor de partid "E un risc major care trebuie avut in vedere de PNL . De unde vine riscul? Din capacitatea organizatorica a PSD-ului si din structurile teritoriale pe care le au. PSD-ul, daca va reusi sa isi confirme, sa-si reconfirme reputatia de partid cu puternice structuri teritoriale la alegerile locale, si moralul activistilor va fi altul. Ei acum sunt prabusiti si moral, si organizatiile sunt debusolate", a spus europarlamentarul.Basescu a adaugat ca PSD nu are lider."Nu au lider. Uitati-va la Ciolacu, abia ingaima doua vorbe. Cred ca nu o atrage nici pe sotia dansului sa inscrie in PSD, la cum promoveaza PSD-ul", a explicat fostul sef al statului.Atunci cand moderatorul a spus ca sotia lui Marcel Ciolacu nu a fost de acord ca el sa fie presedintele Camerei Deputatilor, Basescu a spus razand: "Un om intelept, sotia il stie mai bine decat se stie el".