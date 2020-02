Basescu spune ca doar Nicusor Dan o poate bate pe Firea: Toti ar trebui sa ne strangem in jurul lui

Ziare.

com

"Nu au candidat liberalii, sa fie foarte clar! Daca exista cineva in Opozitie care are sanse sa o bata pe Firea se numeste Nicusor Dan si toti ar trebui sa ne strangem in jurul lui, si liberali si PMP si USR ar trebui sa mergem pe aceasta varianta", a afirmat Traian Basescu, miercuri seara la TVR.Intrebat daca ia in calcul o noua candidatura pentru functia de primar general, Traian Basescu a raspuns ca intai vrea sa rezolve litigiul cu CNSAS. El a mai spus ca "in politica nimic nu e exclus".De asemenea, intrebat daca o invinge pe Firea intr-o confruntare electorala pentru Primaria Capitalei, fostul presedinte a raspuns: "O bat si pe Firea si pe Rares la un loc".