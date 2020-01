Basescu, despre alegerile locale: Sper sa reuseasca o alianta USR, cu PNL, chiar si cu PMP. Si maine i-as da votul lui Nicusor Dan

Ziare.

com

Basescu a spus ca "si maine" i-ar da votul lui Nicusor Dan singurul politician care de 15 ani s-a ocupat de Bucuresti."Eu sper sa reuseasca o alianta USR, cu PNL, chiar si cu PMP", a afirmat fostul primar general."La Bucresti se da semnalul. Indiferent cine castiga in Bucuresti, da impresia ca a castigat alegerile, chiar daca nu le-a castigat", a spus, duminica seara, la Romania TV, Traian Basescu, vorbind despre algerile locale.El a spus ca, fara alegeri in doua tururi, primarul general poate sa aiba mai putine voturi decat un senator."Cu 13 procente ca doamna Firea...nu ai voturi nici cat un senator, degeaba esti primar la Bucuresti", a afirmat Basescu, fost primar general al Capitalei, care a spus ca trebuie facute aliante in vederea alegerilor locale, fara "tanguiala" ca acestea nu vor avea loc in doua tururi."Speram ca se vor reusi aliante, eu nu mai cred in varianta alegerilor in doua tuturi, pentru ca, din atitudinea UDMR, imi dau seama ca s-a cazut la pace intre premierul Orban si UDMR sa nu fie alegeri in doua tururi. (...) Bucurestiul este o miza mare. Eu am spus ca si maine i-as da votul lui Nicosor Dan este singurul politician care, de vreo 15 ani, se ocupa de Bucuresti. Deocamdata nu vad altul. Eu sper sa reuseasca o alianta USR, cu PNL, chiar si cu PMP. Eu nu vad de ce nu am face o asemena alianta pentru Primaria Capitalei", a mai afirmat Basescu.Acesta a precizat ca PLUS, formatiune care face parte din proiectul european al presedintelui Macron, "trebuie sa ne dea consistent de gandire"."Pentru Primaria Capitalei formula minim garantata ar fi PNL-PMP. Daca se reuseste o alianta si cu USR ar fi excelent. Cu PLUS deja este discutabil. Atitudinea marxista a lui Macron, in timp ce PLUS este parte a grupului lui Macron, trebuie sa ne dea consistent de gandire", a mai afirmat Traian Basescu.Intrebat ce parere are despre o eventuala candidatura a lui Rares Bogdan la Primaria Capitalei, Traian Basescu a spus un banc: "Un batran se duce cu un cal la targ sa-l arate. Cei care voiau sa-l cumpere ii deschideau gura, vedeau ca e batran si intrebau: 'Mosule, de ce ai adus calul asta la targ?' 'Sa-l fac de ras'. E exact ce i s-ar intampla lui Rares Bogdan daca ar candida la Primaria Capitalei. Nu pentru Firea, Doamne fereste, dar Rares Bogdan trebuie sa inteleaga ca a fi la pupitru si a da din gura nu-i tot una cu a da unui oras de doua milioane de oameni incalzire, transport public, salubrizare, deszapezire, apa si multe altele. Scoli, spitale...e o munca titanica. Primaria Capitalei este mult mai grea dect orice minister".Basescu a afirmat ca, din intreaga sa cariera, functia de primar general a fost cea mai grea.