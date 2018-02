Basescu, despre amanarea formularului 600: Prosti ca noaptea. Oamenii au ramas fara asigurari

Ziare.

Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600."Prosti ca noaptea, ce sa spun, daca nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme, iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari. Si o sa va spun de ce. Spre exemplu, cei care isi castiga banii din venituri liberale in momentul de fata, pentru ca s-a amanat plata taxelor odata cu amanarea formularului 600, nu-si pot plati nici asigurarile de sanatate, nici alte taxe catre stat.Deci oamenii astia raman fara asigurari", a declarat Traian Basescu in fata presei.Liderul PMP considera ca mai sunt si "alte prostii", la legea salarizarii."Mai au si alte prostii pe care le vad acum la intrarea in vigoare a legii salarizarii. Au pus agentii economici sa plateasca integral CAS-ul si asigurarile de sanatate pentru cei care lucrau part-time.E in regula, s-au platit, numai ca in Romania sunt multi oameni care au un serviciu de baza, de opt ore si mai au inca patru ore din alta parte.Acum li se incaseaza la cei cu part-time integral contributiile si pentru pensii si pentru sanatate, desi el primeste doar jumatate din salariu, deci niste prostii care arata si incapacitatera intelectuala, o spun cinstit.ca sa nu va spun de alte efecte ale acestor trasnai. Stati sa vedem efectul lui Split TVA, ca se vor incurca si cu acela", a mai spus fostul sef al statului.