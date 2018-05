Basescu spune ca Iohannis nu are limita de timp pentru a o revoca pe Kovesi: Poate sa reflecteze oricat e nevoie

Ziare.

"Nu are limita de timp. Presedintele poate sa reflecteze oricat are nevoie", a afirmat Traian Basescu la Romania Tv, intrebat daca, dupa decizia CCR si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, seful statului este obligat sa o demita pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA.El a adaugat ca imaginea unui presedinte care ar tergiversa o astfel de decizie este "la fel ca imaginea instantelor care nu pun in aplicare deciziile CCR sau ca imaginea Parlamentului, deci Romania".Intrebat daca, in opinia sa, Klaus Iohannis va utiliza aceasta tactica, Basescu a spus ca nu stie, dar a adaugat: "Prin decizia CCR se produce urmatorul lucru: practic, parchetele intra, din nou, sub control politic"."Adica ministrul Justitiei este numit de un partid, el va sta in functie atat timp cat, printre altele, face servicii si partidului. Orice procuror sef de structura la nivel national va sti ca, daca nu face frumos, este zburat la partid, pentru ca, altfel, ministrul Justitiei face propunere la presedinte si, daca ne luam dupa decizia de azi si dupa zicerile domnului Tariceanu, presedintele, care e decorativ, este obligat sa semneze un decret.Unde credeti ca ne aflam - presedintele decorativ care semneaza decrete la ordinul ministrului? Deci, cred ca este o eroare fundamentala care demoleaza pur si simplu Institutia prezidentiala. Noi poate ne bucuram astazi pentru ca nu o simpatizam sau nu o mai simpatizam pe doamna Kovesi, dar implicatiile pentru functionarea statului sunt majore", a subliniat liderul PMP.In perceptia sa, prin decizia luata, "CCR a spus ca presedintele Romaniei, incepand de azi, intra sub autoritatea ministrului Justitiei". Conform lui Basescu, "teoria, absolut hilara, ca presedintele ar avea doar un rol ceremonial, pe care o vantura domnul Tariceanu si altii ca el, este ridicola"."Presedintele Romaniei nu are rol ceremonial, ci executiv", a punctat Traian Basescu.Amintim ca, judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului , dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.Ulterior, CCR a emis un comunicat de presa in care ii arata presedintelui Klaus Iohannis calea de urmat dupa decizia de azi in cazul Kovesi "Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA", transmite CCR. Opozitia a reactionat imediat , afirmand ca decizia CCR este o decizie absurda, prin care desfiinteaza de facto autoritatea presedintelui. Totodata, spun liderii partidelor de Opozitie, hotararea este fundamental eronata din punct de vedere tehnic juridic.Ca de fiecare data cand liderii Puterii au luat decizii impotriva Justitiei din Romania, lumea a inceput sa se mobilizeze pe retelele sociale si s-a adunat sa protesteze, in Piata Victoriei