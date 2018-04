Basescu spune ca PMP sprijina orice motiune de cenzura: Nu suntem de acord ca Romania sa aiba un guvern condus de o marioneta

Ziare.

com

"Oricine depune motiune de cenzura are sprijinul nostru. (...) Nu suntem de acord ca Romania sa aiba un guvern condus de o marioneta", a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la Romania TV, intrebat daca va sustine o motiune de cenzura indreptata inpotriva Vioricai Dancila.Traian Basescu a afirmat ca Guvernul a incalcat atributiile presedintelui Klaus Iohannis prin faptul ca nu l-a informat ca in sedinta Executivului se va discuta despre mutarea ambasadei la Ierusalim, lucru care i-ar fi permis sefului statului sa participe la sedinta, asa cum prevede Constitutia."Cei de la Cotroceni nu au fost informati (...) Presedintele a fost informat ca se discuta in sedinta de Guvern problema mutarii ambasadei la Iersusalim ca sa fie prezent? (...) Nu a fost informat. Este o incalcare grava a atributiilor presedintelui de catre Guvern", a sustinut Basescu, cu privire la argumentele care ar putea sprijini o motiune de cenzura.Traian Basescu s-a aratat sceptic in privinta sanselor de reusita pe care le-ar putea avea o motiune de cenzura depusa de PNL. "Eu anticipez un esec la motiunii de cenzura (...) ", a spus Basescu.Liderul PMP a precizat ca desi PNL poarta discutii cu Victor Ponta, acesta are doar opt parlamentari neafiliati, un numar insuficient pentru ca motiunea de cenzura sa treaca.Klaus Iohannis a cerut, vineri, demisia premierului Viorica Dancila "Eu retrag increderea doamnei Dancila. Dupa cum am spus, pe 29 ianuarie Guvernul a fost investit. Au trecut aproximativ 3 luni de atunci, 3 luni dupa care pot sa trag o concluzie. Doamna Dancila nu face fata pozitiei de Prim-ministru al Romaniei si transforma astfel guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. De aceea, solicit public demisia doamnei Dancila din functia de Prim-ministru al Romaniei", a spus presedintele Iohannis.In replica, Viorica Dancila a anuntat, tot vineri, ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia