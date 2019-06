Basescu: Teodorovici nu intelege nimic din macroeconomie. Cand eram ministru, imi semna cartea de munca

Ziare.

"PSD va continua sa faca prostii. Doamna Dancila, primul lucru pe care trebuia sa il faca era sa anuleze OUG 114, sa redeschida dezbaterea pe Legea redeventelor. Gazele acelea din Marea Neagra relansezi petrochimia, avem sase combinate inchise, fie ele ale lui Nicolae. Gazul acela, dai 1,5 miliarde la Chisinau. Transgazul construieste deja conducta de la Ungheni la Chisinau", a afirmat Traian Basescu, luni seara, la Digi 24.Acesta i-a sugerat premierului sa il schimbe pe Eugen Teodorovici de la Finante pentru ca nu are experienta in domeniu, precizand ca social-democratul se ocupa pe vremuri de cartile de munca."Sunt lucruri pe care nu le fac si ar trebui facute. Il iei pe Teodorovici de la Finante, il trimiti Dumnezeului sa se ocupe de altceva. Uite, spre exemplu cand eram eu ministru al Transporturilor, pot sa va arat, in cartea de munca e semnatura lui Teodorovici. Se ocupa de carti de munca. Lasa-l la carti de munca. Asta nu intelege nimic din echilibrele macroeconomice", a conchis Basescu.