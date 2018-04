Basescu vrea unire cu Republica Moldova, dar fara Transnistria

Ziare.

Intrebat, intr-un interviu acordat Europa Libera , unde ar trebui sa fie granita dupa unire, Basescu a spus ca la Nistru."Pe Nistru! Romania are obligatia sa nu repete greseala enorma din istoria noastra pe care a facut-o maresalul Antonescu trecand Nistrul. Romania s-a transformat in agresor in momentul in care a trecut Nistrul", a declarat fostul presedinte.Basescu crede ca soarta regiunii transnistrene trebuie hotarata la masa negocierilor."La masa negocierilor cu Ucraina, pentru ca e un teritoriu care i-a apartinut candva; cu Moscova, pentru ca are 21.000 de tone de armament si munitie in depozitele din Transnistria si are si trupe rusesti acolo, si cu Bucurestiul, pentru ca Unirea cu Republica Moldova ii da legitimitate sa se aseze la masa de negociere si sa faca propuneri", a spus el.Basescu a fost pus sa comenteze faptul ca Igor Dodon a declarat ca, daca Partidul Socialistilor castiga alegerile parlamentare din toamna, ei vor fi capabili sa solutioneze problema transnistreana si sa reunifice cele doua maluri ale Nistrului. "Imi vine sa rad...", a fost raspunsul fostului presedinte.