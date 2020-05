Traian Basescu a fost reclamat la CNCD pentru "declaratii discriminatorii si incitatoare la ura" la adresa rromilor

Ziare.

De asemenea, au solicitat si interventia Consiliului National al Audiovizualului in acest caz."Organizatiile semnatare, Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Actiune pentru Egalitate si Drepturile Omului - ACTEDO si Asociatia MozaiQ LGBT, informeaza pe aceasta cale si solicita Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si Consiliului National al Audiovizualului sa isi exercite mandatul cu privire la declaratiile discriminatorii si incitatoare la ura ale lui Traian Basescu exprimate ieri, 1 mai 2020, la adresa minoritatii rrome", se arata intr-un conunicat al celor trei ONG-uri, intitulat "Recidivistul Traian Basescu discrimineaza din nou".Cele trei organizatii sustin ca, printr-o interventie telefonica in cadrul emisiunii "100%" de la Realitatea Plus, cu referire la restrictiile impuse pe perioada pandemiei, incalcarea acestora si posibilul termen de 15 mai de incetare a starii de urgenta, Traian Basescu a avut un discurs lung de diferentiere a cetatenilor romani de etnie rroma de etnicii neromi, printr-o serie de afirmatii nationaliste si rasiste, incepand cu folosirea termenului de tigan in locul celui de rrom si marcand, din nou, un discurs ignorant si populist prin care statul roman isi neaga cetatenii de etnie rroma."Uite, cred ca si aici, s-a dovedit o data in plus ca bunatatea si toleranta romanilor pana la urma ajung sa le aduca prejudicii. Pentru ca, in mod artificial, i-am numit rromi prin 1991 (...). Acuma tot ce vedeti aici sa stiti ca se petrece si in strainatate, iar acolo se vorbeste despre romani. Aceasta minoritate a facut o imagine deplorabila poporului roman. Este timpul sa o spunem si, pana la urma, sa renuntam si la aceasta fantasmagorica denumire de rromi. Ei sunt tigani. Asta este etnia despre care vorbim. Si asa trebuie sa o numim", este una dintre declaratiile care au provocat nemultumirea organizatiilor."Intr-o incercare esuata de a avea probabil si afirmatii in favoarea sa, negeneralizatoare, Basescu continua sa discrimineze intr-un mod similar celui in care i s-a mai constatat, in doua randuri fapta de discriminare: "Pe de alta parte, este bine sa stim un lucru. Nu toti tiganii sunt de aceasta categorie. Spre exemplu, ai tiganii caldarari, aia-s cu meserie, sunt tiganii cu palarii, care sunt respectabili, nu fura, muncesc, isi tin familiile, au creat sate ale lor, in care traiesc la fel ca romanii, sunt absolut respectabili. Dar este si aceasta categorie, care, in general, provine din randul tiganilor nomazi, care nu este capabila ea insasi de integrare, care a ramas tot cu staborul sa se judece sau sa-si transeze lucrurile intre ei, si nu prin judecatori si procurori, si care acum s-a retras acasa, pentru ca s-a introdus izolarea asta si in toata Europa"", mai sustin organizatiile semnatare ale sesizarii.In opinia lor, acest discurs este cu atat mai ingrijorator cu cat Basescu l-a folosit pentru a justifica si incita la folosirea fortei din partea autoritatilor impotriva romilor."Or, gruparile de tigani trebuie sa inteleaga ca nu pot fi tolerati cu modul lor de viata. (...) Romania trebuie sa ramana o tara in care institutiile statului controleaza tot teritoriul. Or ei, oricat ar ameninta, trebuie sa inteleaga ca nu va face nici Politia, nici Jandameria un pas inapoi si daca vreodata va fi nevoie, nici Armata", este o alta declaratie a fostului presedinte invocata de ONG-uri."Daca ar mai fi in Europa, ar fi pe strazi numai ei cu carabinierii, cu politistii, cu jandarmii, si nu le-ar place, ca le-ar aplica un tratament mai rau decat cel pe care-l primesc de la jandarmii nostri", a adaugat Basescu."Intr-un stat care nu si-a asumat decat partial si discursiv o istorie de rasism impotriva rromilor in Romania (precum robia si Holocaustul romilor), un stat care nu gandeste si nu isi asuma masuri reparatorii si adecvate pentru grupuri vulnerabile si discriminate, pentru rromi, nici macar in situatii exceptionale precum pandemia COVID-19, este absolut obligatoriu ca niciun discurs public care blameaza si incearca sa justifice un tratament discriminatoriu, abuziv si violent impotriva unei comunitati sa nu ramana nesanctionat. Este cazul ca dl Basescu sa stie ca a recidivat, pentru a treia oara, si ca statul roman se dezice de astfel de discursuri la adresa cetatenilor sai", conchid ONG-urile.In 2007, Traian Basescu a fost sanctionat de CNCD cu avertisment pentru afirmatta "tiganca imputita", facuta la adresa jurnalistei Andreea Pana, sanctiunea fiind insa anulata apoi de ICCJ, care a apreciat ca expresia "tiganca imputita" este discriminare, dar nu reprezinta o contraventie.In 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv ca fostul presedinte Traian Basescu sa plateasca amenda de 600 de lei primita de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), pentru declaratia facuta in 2010 conform careia multi rromi nomazi, "in mod traditional, traiesc din ce fura".