Basescu: Iohannis a ales cea mai comoda solutie, spre bucuria lui Daddy. Sa fie dragostea de la Grivco de vina?

"Si totusi, este Viorica Vasilica Dancila, preferata lui Daddy. (...) Din pacate, presedintele a ales cea mai comoda solutie pentru domnia sa desemnand-o pe teleormaneanca Viorica Vasilica Dancila, spre bucuria lui Daddy. Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina? ", a scris presedintele PMP pe Facebook Traian Basescu a mai spus ca i-a adus presedintelui Klaus Iohannis argumente pentru a demonstra ca "partidului lui Daddy, PSD-ul, este INAPT PENTRU GUVERNARE si trebuie trimis in opozitie".Liderul PMP a enumerat inflatia de peste 3%, deprecierea accelerata a monedei nationale, deficitul de cont curent, cresterea ROBOR, absorbtia zero a fondurilor UE, precum si cresterea preturilor la gaze , benzina si energie electrica, incapacitatea PSD-ALDE de a asigura stabilitate politica, dar si neimplicarea guverului in procesele de la Bruxelles."Romania a avut o crestere cu 7 la suta a PIB. Cu toate acestea maririle de salarii, de ajutoare sociale si de pensii au fost topite in proasta guvernare, iar beneficiarii cresterilor de venituri s-au trezit ca azi, la inceput de 2018 le este mai greu decat inaintea maririlor de salarii, pensii si ajutoare (...) ", a scris Basescu.Basescu sustine ca, in aceste conditii, este evident ca partidul condus de Liviu Dragnea este incapabil sa gestioneze in favoarea romanilor chiar si o crestere economica robusta generata de conjuctura economica din Uniunea Europeana. " (...) Sunt convins ca niciodata Parlamentul nu ar fi votat caderea a doua guverne si intrarea in alegeri anticipate", a conchis Basescu.