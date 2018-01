Basescu sustine ca Iohannis a promulgat legea care a inchis dosarul lui Robert Negoita

Ziare.

"Mafia este transpartinica (Legea 29 din 2018). Dupa ce au rupt oficial cardasia cu PSD-ul prin spargerea monstruosului USL, liberalii nu mai prididesc tipand demagogic in apararea justitiei. Uita ca urlau din toti rarunchii si cu ochii bulbucati, cu glasuri cand mai baritonale cand mai pitigaiate, cand pe stadioane, cand in piete publice, cand pe la gardurile Cotrocenilor, voiculesciana zicere 'nu avem puterea pana nu controlam justitia' sau 'Basescu la puscarie'.", a scris presedintele PMP pe Facebook.Traian Basescu a oferit si "primul exemplu de lupta liberala pentru combaterea coruptiei". "Deputatii PNL Ion Stefan, Raluca Turcan (si tu Ralucuta?), Claudiu Racuci si Bogdan Hutuca initiaza o lege prin care se da amnistie fiscal pentru dezvoltatorii imobiliari evazionisti.", sustine Traian Basescu.Traian Basescu afirma ca aceasta lege a inchis "dosarul unei evaziuni de 77,5 milioane ron (16,5 milioane euro) facuta de PSD-istul Robert Negoita la vanzarea celor 1250 apartamente construite in Bucuresti.""Nu cred ca Raluca Turcan sau Klaus Iohannis sau consilierii domniei sale nu stiau cazul PSD-istului Robert Negoita atat de mediatizat de presa", spune Basescu. "Cu siguranta sunt si multi altii pe care eu nu-i stiu", afirma liderul PMP, adaugand ca sunt "destui evazionisti in imobiliare, protejati in mod egal de PSD si PNL".Basescu spune ca explicatia pentru avizele rapide si pozitive din comisii, dominate de PSD si PNL, sta "in buna cooperare dintre evazionistii sustinuti transpartinic si politicienii servitori ai evazionistilor"."Desigur, serviciul nu este gratuit", precizeaza fostul sef de stat.Traian Basescu afirma ca incepe sa inteleaga "tot mai bine usurinta cu care doamna Viorica Vasilica Dancila a obtinut desemnarea".", adauga presedintele PMP.Basescu incheie precizand ca postarea sa "".