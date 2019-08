Basescu vede firesc ca s-a apelat la interlopi, dar insinueaza ca politistii ar fi primit bani si "fetite" de la Dinca

Ziare.

com

"Acestor copile nu li s-a respectat dreptul la viata. Au fost balbaieli si minciuni. Politistii au fost acuzati ca au trimis la trei adrese politistii in conditiile in care informatia au primit-o de la un domn pe care presa il eticheteaza ca ar fi interlop. Acel om are firme de paza. Firmele de paza se autorizeaza de la politia locala si SRI local.Ei sunt obligati sa dea informatii autoritatilor atunci cand sunt solicitati. Faptul ca seful politiei din Olt a apelat la o firma de paza care este etichetata a fi detinuta de un interlop nu e nimic ilegal si nimic umilitor. Toate politiile din lume folosesc informatorii in astfel de situatii", a declarat Traian Basescu, la Romania TV.In schimb, fostul presedinte a facut o serie de afirmatii fara a prezenta niciun fel de dovada, cum ca autoritatile ar fi fost mana in mana cu criminalul din Caracal, ba chiar ca ar fi beneficiat de pe urma traficului de persoane."Omul asta nu e cu naravurile astea de acum, de la Alexandra. Daca nici acum statul nu va actiona impotriva celor care au gresit, pentru ca acest copil, Alexandra, a murit cu zile. Nu e posibil sa ai asemenea individ pe raza unui mic orasel cum e Caracal si politia sa nu il aiba in supraveghere. Mai ales ca facea si taximetrie ilegala. Este de necrezut. Este de crezut intr-o singura situatie. Ori erau complici cu el sau primeau din cand in cand parte din banii de la taximetrie, ori primeau din cand in cand o fetita. Si procurorii au fost extrem de generosi cu acest individ. Sectia pentru magistrati trebuie sa isi faca treaba", a sustinut Basescu.El a sustinut ca sunt mai multe minciuni neclarificate inca, in cazul din Caracal."Prima minciuna a fost - nu am putut sa ii depistam pentru ca STS nu ne-a dat corect locatia. A doua minciuna a fost cea din fata portii. Nici acum nu e clar cine a interzis intrarea, procurorul sau politia ca nu a avut oameni. Cele doua institutii trebuiau sa colaboreze. Nici acum nu au venit cu un comunicat public. Este inadmisibil, de asemena, faptul ca nici pana acum niciuna dintre cele doua institutii nu au venit public sa spuna 'Iertati-ne. Nu am citit Constitutia care ne dadea dreptul sa intram si la mierzul noptii in locuinte daca exista risc de pierdere de viata a unui cetatean'. (...)Ei nu aveau nevoie de mandat ca sa intre in casa Groazei. Avem cateva minciuni care nu sunt nici acum recunoscute. Eu cred ca interdictia a venit de la procuror, dar si politistul a fost suficient de slab sa nu spuna domnule procuror eu servesc o lege si e in joc viata unui om. E o chestie de asumare aici. Amandoi au fost slabi. Tipul de functionari ai statului care se preling, nu isi asuma la momente de criza anumite decizii. Asta e marea problema", si-a prezentat Basescu supozitiile, fara a spune, din nou, daca se bazeaza pe informatii concrete.Fostul presedinte a adaugat ca, potrivit unui raport al Comisiei Europene, STS poate da o evaluare a unei locatii cu o eroare intre 70 metri si 5.000 de metri."In momentul de fata STS poate sa dea o evaluare a locatiei cu o toleranta de la 70 m la 5.000 de m. Daca este in Bucuresti va fi 70 de m, pentru ca se intersecteaza mai multe celule, daca este la Caracal unde e o singura celula va fi de 5 km fata de punctul real. Acea diagrama pe care au transmis-o este mai mica de 5.000 de metri. Ceea ce va spun este valabil si pentru intamplarea din Apuseni. Toate sistemele 112 din Europa intra in proces de modernizare", a afrimat Basescu.