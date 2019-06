Ce documente a depus CNSAS la Curtea de Apel Bucuresti in cazul lui Traian Basescu

CNSAS: A ingradit dreptul la viata privata

Cele doua note sunt datate 5 mai 1975, iar in ele se vorbeste despre doi colegi ai lui Traian Basescu de la Institutul de Marina.Cele doua note scrise au fost publicate pe 3 iunie, in facsimil, de Grupul de Investigatii Politice , condus de Mugur Ciuvica si prezentate pe larg la Antena3, in contextul in care Curtea de Apel Bucuresti a aprobat astazi accesul doar la cererea de chemare in judecata facuta de CNSAS.a fost inregistrat pe 29 mai 2019 la Curtea de Apel Bucuresti si inca nu a primit termen de judecata.Judecatorul caruia i-a fost repartizat cazul a facut pe 31 mai cerere de abtinere, dar solicitarea sa a fost respinsa.Cererea de chemare in judecata are 9 file si in acest document sunt prezentate probele CNSAS si baza legala in care se cere constatarea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul lui Traian Basescu.Potrivit CNSAS, informatiile furnizate de Traian Basescu au vizat ingradirea dreptului la viata privata, prevazut de art. 17 din Pactul International cu privire la Drepturile Civile si Politice si a dreptului la libera circulatie, prevazut de art. 12 din Pactul International cu privire la Drepturile Civile si Politice.Potrivit cererii de chemare in judecata, Traian Basescu ar fi fost recrutat de Securitate in 1973, in perioada in care era student la Institutul de Marina, obiectiv supravegheat pe linie de Securitate de ofiterii de contrainformatii militare de la UM 02150 Mangalia.In 1976, Basescu a absolvit Institutul de Marina si a fost incadrat ca ofiter. Ofiterii de la contrainfomatiile militare au incetat legatura cu acesta pe 27 septembrie 1976, iar la 29 septembrie 1976 au transmis dosarul lui la Inspectoratul Judetean de Securitate Constanta, arata CNSAS.Dosarul a fost clasat in arhiva Inspectoratului Judetean de Securitate Constanta la 25 februarie 1977, apoi a fost trimis Serviciului Securitate Port, care l-a retrimis in arhiva la 3 august 1978.La 15 august 1978, dosarul a fost distrus ca urmare a dobadirii de catre Traian Basescu a calitatii de membru PCR, "fara a fi microfilmat", noteaza CNSAS.In perioada in care activa la Anvers, la prima venire in tara, in iulie 1988, Traian Basescu ar fi luat legatura cu organele de securitate "si a sesizat mai multe aspecte de interes operativ, in baza unei instruiri prealabile."In lipsa unui angajament semnat de Traian Basescu, CNSAS a adus mai multe probe care ar stabili legatura dintre Petrov si fostul presedinte al Romaniei.- O fila din Registrul inventar arhiva al fondului retea pastrat la Constanta, document pus la dispozitia CNSAS de SRI.- Doua file din Registrul jurnal pentru reteaua informativa a UM 02150 Mangalia, document pus la dispozitia CNSAS de Directia de Siguranta Militara din cadrul MApN.- Un cadru de semnalare a unui dosar de pe o rola de microfilm din fondul retea pastrat la Constanta, predat CNSAS la 8 aprilie 2019.CNSAS mai arata ca identitatea dintre Traian Basescu si "Petrov" rezulta si din faptul ca numarul dosarului personal se regaseste si pe cele doua note informative, "documente pe care le consideram relevante in stabilirea calitatii de colaborator a acestuia."Mai mult, mai arata CNSAS, numele ofiterului de legatura din perioada colaborarii lui "Petrov" este consemnat atat in Registrul jurnal pentru reteaua informativa al UM 02150 Mangalia, in dreptul lui Traian Basescu, cat si pe notele informative ale sursei "Petrov."," arata CNSAS, in cererea de chemare in judecata.In cazul unuia dintre colegi, "Petrov" ar fi dat informatii privind legaturi cu cetateni straini."In vara anului 1973 si a anului 1974 a avut relatii cu femei de cetatenie ceha, dar nu stiu daca in momentul de fata mai intretine aceste relatii", scria "Petrov".In urma acestei informatii, ofiterul de legatura scria: "Nota se introduce la documentarea sa. Se va urmari a se preciza cauza neintelegerii cu familia....Se va discuta cu elevul asupra relatiei cu cetateni straini - este [indescifrabil]."CNSAS precizeaza ca este de notorietate ca statul comunist incerca sa limiteze relatiile neoficiale dintre cetatenii romani si cei straini intrucat, prin astfel de contacte, romanii puteau veni in contact cu ideile care circulau in lumea libera si care nu erau foarte bine cunoscute in tara."Mai mult, cetatenii straini puteau cunoaste adevarata situatie cu privire la conditiile de viata din Romania ori cu privire la gradul de respectare a drepturilor omului la noi in tara, situatii care, evident, difereau profund fata de cele prezentate de propaganda oficiala a partidului," scrie CNSAS.In cea de-a doua nota semnata de "Petrov", acesta informa Securitatea despre intentia unui coleg de a pleca in strainatate."Intentia unei persoane de a parasi tara era o atitudine extrem de grava din perspectiva regimului, iar cei ce luau o astfel de hotarare erau priviti ca niste tradatori de patrie," scrie CNSAS.Colegiul arata ca dreptul oricarei persoane de a parasi orice tara, inclusiv cea de origine era stipulat de pactele internationale la care Romania era parte, "dar era incalcat sistematic de statul comunist.""Gesturile acestor persoane nu erau atitudini antisociale, ci atitudini potrivnice regimului care incalcau dreptul cetatenilor romani de a se stabili pe teritorul altui stat," se arata in cererea de chemare in judecata.Traian Basescu a reactionat astazi dupa ce Antena3 a publicat mai multe documente din acest caz: Colegiul CNSAS a intrat in politica!Intr-o postare pe Facebook, el arata ca, in timpul campaniei electorale, CNSAS a lansat acuzatiile de colaborare cu Securitatea la adresa sa si a anuntat trimiterea dosarului la Curtea de Apel Bucuresti - sectia de contencios administrativ si fiscal."Astazi, cand la Parlamentul European se negociaza distribuirea functiilor de influenta politica, televiziunile si presa scrisa sunt invadate cu documente care sa aduca in prim plan dezbaterea pe tema colaborarii mele cu securitatea.Am fost curios sa aflu care este sursa acestei distributii de documente si am constatat ca nicio copie nu a plecat de la Curtea de Apel Bucuresti.Si atunci ramane o singura sursa, oameni politici din Colegiul CNSAS care au avut la dispozitie toate documentele si care au incalcat legea distribuindu-le catre presa.Este prima data de la infiintarea CNSAS cand institutia se angajaza in batalia politica incercand sa stimuleze o campanile de presa si judecarea procesului la televizor si nu in instanta.Pacat ca CNSAS se lanseaza in politica. Nu pentru asta a fost creat," acuza Traian Basescu.