CNSAS cere Curtii de Apel Bucuresti sa constate ca Traian Basescu a colaborat cu Securitatea

Dosarul a primit numarul 3160/2/2019, dar nu s-a stabilit inca primul termen de judecata, potrivit oficialilor Curtii de Apel Bucuresti.Traian Basescu a fost ales ca europarlamentar la alegerile din 26 mai.Fostul presedinte al Romaniei declara pe 12 mai ca nu a fost inca citat si a reluat afirmatiile conform carora va merge in instanta cand va fi chemat. El preciza ca are cinci adeverinte de necolaborare cu Securitatea, emise cu ocazia altor candidaturi ale sale si ca in 2002 a fost invitat la CNSAS sa ofere niste lamuriri, dar ca de aceasta data nu a fost solicitat.De asemenea, a declarat ca nu stie ce contine dosarul CNSAS.La inceputul lunii mai, CNSAS mentiona ca o persoana poate fi considerata colaborator/lucrator al Securitatii numai in urma pronuntarii, de catre instanta competenta, a unei hotarari definitive care sa ateste aceasta calitate."Colegiul a adoptat nota de constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaboratoral Securitatii pentru urmatoarea categorie de persoane: art.3 lit.b, art.5 alin.1 (deputat sau senator in Parlamentul Romaniei, membru in Parlamentul European - 1 persoana", a anuntat CNSAS.