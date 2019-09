Augustin Zegrean explica ce consecinte are decizia de colaborare cu Securitatea pentru Basescu

Ziare.

"O sa comentam dupa ce va ramane decizia definitiva pentru ca s-ar putea sa ne facem de ras. Sa zicem acuma una si apoi sa vina (n.r. judecatorii) si sa zica ca nu e asa... Nu este pus in pericol mandatul, nu are nici o legatura. Nu are consecinte juridice constatarea calitatii sau necalitatii de colaborator al securitatii, nu are consecinte juridice, ci doar morale", a declarat Zegrean.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis, vineri, actiunea Consiliului National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii (C.N.S.A.S.) si au constatat calitatea de colaborator al Securitatii in privinta fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu.In actiunea depusa la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborarii cu Securitatea a lui Traian Basescu, se arata ca fostul presedinte si-a turnat colegii si a mentinut legatura cu Securitatea ca persoana de sprijin, pana aproape de caderea regimului. In dosar sunt documente de la SRI si MApN.Traian Basescu a declarat, vineri, pentru Mediafax, ca va contesta decizia.