Basescu crede ca desfiintarea Sectiei Speciale ar fi o greseala

Ziare.

com

"Sectia speciala, dupa parerea mea, ar fi o mare greseala sa o desfiinteze, pentru ca ea tot va trebui sa fie undeva. De ce sa o infunzi cum a fost infundata in DNA pana de curand, permitand procurilor DNA santaje asupra judecatorilor si sa nu o lasi transparenta? A, ca avem o problema cu cine conduce Sectia Speciala, hai sa rezolvam problema asta", a declarat Traian Basescu la B1 Tv, citat de Realitatea Plus El a explicat si de ce se justifica existenta SS:"S-ar putea sa ne ajute o decizie a Curtii Europene de Justitie, atat timp cat s-au gasit la DNA 3.200 de dosare deschise magistratilor. Ceva e in neregula din acest punct de vedere si atunci Sectia speciala isi justifica existenta", a adaugat fostul presedinte.Declaratia lui Basescu vine in contextul in care 130 de parchete si instante din tara, in care in ultimele zile s-au intrunit Adunarile Generale ale magistratilor, s-au pronuntat pentru desfiintarea SS.Aici intra si procurorii din marile parchete, DNA, DIICOT si din Parchetul General.