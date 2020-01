Basescu, despre anticipate: Mi s-ar parea ridicol ca o forta de dreapta sa faca exact ce l-a dus capul pe Dragnea

Ziare.

Traian Basescu a vorbit, vineri seara, la B1 TV despre declansarea alegerilor anticipate si a spus ca nu intelege care este motivul acestui demers."Ati inteles de ce trebuie facute anticipate? Care-i motivul? In aproape toate statele democratice, pe final de mandat, se schimba structura favorabilitatii. Suntem in ianuarie 2020, mai avem 8 luni pana la alegeri. Ca sa fac alegeri anticipate, sa spunem ca s-ar gasi o formula prin care oamenii politici sa acceptae sa cada fara scop... Una este daca aveau un scop: de exemplu, ca sa revizum Constitutia. Dar discutam de un partid care are 30-40 % si care nu poate tinti 66%. Poate face aliante cu oricine, dar nu am auzit niciun inceput de discutie, hai sa facem o alianta post-alegeri pentru revizuirea Constitutiei", a spus Traian Basescu.Referitor la reformele pe care sustine PNL ca doreste sa le faca, iar actuala structura a Parlamentului nu le permite, Basescu a spus: "Nu poti sa spui cu subinteles trebuie facute reforme si eu sa ma gandesc care"."E greu de inteles motivul pentru care fortezi intrarea in instabilitate. Mi s-ar parea ridicol ca o forta de dreapta sa faca exact ce l-a dus capul pe Dragnea, sa-si puna premierii sa demisioneze", a mai sus Basescu, afirmand ca "ne jucam de-a Constitutia"."Cred ca e o greseala si declansarea procedurilor, fara a sti daca ajungem acolo. Este riscanta", a mai declaat Traian Basescu, adaugand: "costurile la astfel de fantezii politice le plateste populatia - dobanda de 6% la credite, de exemplu".Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ca au convenit ca cel mai bine pentru Romania este sa fie organizate anticipate si ca "ar fi util si bine" ca alegerile parlamentare anticipate aiba loc simultan cu alegerile locale.El a evitat sa precizeze daca va recurge la demisie pentru a declansa procedura.