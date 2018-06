Basescu, dupa ce Firea a fost huiduita pe Arena Nationala: Toapa de Voluntari a vrut sa fure din gloria Simonei Halep

Ziare.

Basescu afirma ca "toapa de Voluntari a vrut sa fure ceva din gloria Simonei Halep", dar a fost huiduita de mii de bucuresteni "asa cum merita"."Arena Nationala! Infasurata in tricolor, Toapa de Voluntari a vrut sa fure ceva din gloria Simonei Halep. Mii de bucuresteni au tratat Toapa asa cum merita, fluieraturi infinite pe Arena Nationala.Propaganda PSD in frunte cu Morsa Competenta (zis si analist Bogdan Chireac), a si inceput sa ne explice la RO-TV faptul ca n-am inteles bine si ca de fapt bucurestenii au fluierat-o pe Simona si nu pe Gabriela. Baga texte fara rusine Chireac, ca Simona nu ti-a bagat nici o fisa in gura. Ce urata este viata de tonomat bietule Chireac", a scris Traian Basescu pe contul sau de Facebook.Aproximativ 20.000 de oameni se afla pe Arena Nationala, unde Simona Halep si-a prezentat trofeul castigat la Roland Garros. Halep a venit insotita de primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a fost huiduita de cei din tribune cand ii oferea Simonei Halep cheia si emblema orasului De altfel, primarul Capitalei a parasit Arena Nationala imediat dupa acest moment.