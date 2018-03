Basescu: In locul lui Iohannis discutam cu presedintele Serbiei despre Sebastian Ghita

Ziare.

"Cand era o condamnare sau o hotarare judecatoreasca de arestare, oriunde se afla, nu aveam liniste, chemam serviciile:'Veniti aici, este o hotarare judecatoreasca, nu se poate sa fim un stat slab, sa ne plece asta cum vrea el'. (...) Este si asta o abordare a domnului presedinte Iohannis, nu este treaba presedintilor. Eu consideram ca intotdeauna cand nu se putea pune in aplicare o decizie judecatoreasca ca statul roman este umilit si ca trebuie sa misc lucrurile sa aratam ca suntem stat, nu umbrela, nu cluca de coceni", a declarat fostul presedinte Traian Basescu.Afirmatia vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a sustinut dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar a abordat si acest subiect.Traian Basescu a spus ca Sebastian Ghita se va intoarce in Romania dupa ce "se sting toate dosarele".Fostul presedinte a precizat ca daca ar fi fost in locul lui Klaus Iohannis subiectul Sebastian Ghita ar fi fost pe agenda discutiilor pe care acesta le-a avut cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni.Pe agenda discutiilor s-au aflat cooperarea bilaterala dintre cele doua state, dar si modalitatile de sprijin din partea Romaniei al procesului de aderare a Serbiei la UE.Klaus Iohannis a declarat dupa intalnire ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat aceasta problema stiind ca presa va fi interesata. Presedintele sarb a sustinut ca nu are detalii."Nu am discutat (n.red.: despre cazul Sebastian Ghita), dar l-am intrebat auzind ca sunteti interesati, si mi-a spus ca nu stie. Nu e treaba presedintilor sa se ocupe de cei care care fug de justitia romaneasca", a declarat presedintele Klaus Iohannis.La randul sau, Aleksandar Vucic, presedintele Serbiei, a spus ca l-a intrebat pe ministrul Justitiei din tara sa si asteapta un raspuns ." Nu am prea multe date in acest sens, dar organizatiile juridice se ocupa de aceasta chestiune. Cand presedintele m-a intrebat, am intrebat si eu ministrul Justitiei din Serbia si vom primi in cursul zilei de azi (joi - n.red.) un raspuns", a declarat Aleksandar Vucic.