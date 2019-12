Traian Basescu, despre MCV: Sunt dispus sa cer o reevaluare a Romaniei, sunt ordine date tarii

Ziare.

"In ce priveste MCV, sunt dispus sa imi valorific calitatea de eurorarlamnetar si sa cer o reevaluare a Romaniei din punct de vedere al ultimul raport. El este incorect, evident. Si in mod deosebit ma deranjeaza sau deranjeaza presiunea extraordinara ca fiecare punct de acolo sa fie respectat. Sunt ordine date Romaniei. Ordine, asa suna. Au vreo 20 de cerinte din care unele sunt absolut ridicole", a declarat Traian Basescu, luni seara, la Digi 24.In plus, Basescu a spus ca, desi respecta Comisia de la Venetia si recomandarile acesteia, institutia cere imperativ Romaniei anumite lucruri."Ori, eu vreau sa clarific un lucru pe care il stiu foarte bine: Justitia nu este un domeniu de competenta exclusiva a Uniunii Europene, Justitia face parte din categoria domeniilor partajate in care politica penala este problema statului, problema fiecarui stat in parte", a mai spus Traian Basescu.Acesta a continuat: "De unde si pana unde tupeul Bruxelles-ului sa spuna le veti face pe toate 20 de observatii. Acesti domni sunt cei care au validat codurile penale in care peste 100 de articole sunt neconstitutionale. (...) Si eu voi intreba in plen si la comisarul de resort, inclusiv la Timmermans, isi asuma faptul ca un Cod Penal si un Cod de procedura penala care au fost validate de ei, au peste 100 de articole neconstitutionale?".Comisia Europeana a anuntat, in 22 octombrie, ca mentine MCV (Mecanismul de cooperare si de verificare) in cazul Romaniei , dupa ce a constatat o involutie fata de progresele din anii precedenti si ca nu au fost puse in aplicare recomandarile suplimentare formulate in noiembrie 2018, care erau in deplina concordanta cu pozitiile exprimate de celelalte institutii in aceasta privinta.